Военные в Габоне объявили об открытии границ страны

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Военные, захватившие власть в Габоне, объявили об открытии сухопутных, морских и воздушных границ, закрытых в августе после переворота в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По решению комитета переходного периода и восстановления государственных институтов, границы открываются, начиная со 2 сентября 2023 года.

Прибывающим на территорию Габона или желающим покинуть страну разрешено передвигаться с учетом действия комендантского часа с 18:00 до 6:00 по местному времени при предъявлении проездного документа.

В конце июля на территории Нигера произошел государственный переворот. Ответственность за произошедшее взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники порекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями.

22 августа власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

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