Президент Нигерии заявил о готовности вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере

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Президент Нигерии Бола Тинубу, который возглавляет Совет глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявил, что готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Тинубу подчеркнул, что в первую очередь нужно использовать дипломатические переговоры и диалог для возвращения конституционного порядка в Нигере.

"Мы продолжим контактировать с заинтересованными сторонами, в том числе с лидерами переворота, чтобы обеспечить возврат к демократии как можно скорее", – заявил он.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.

10 августа мятежники Нигера сформировали собственное правительство переходного периода. Согласно указу председателя Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахмана Чиани, новый кабмин состоит из 20 министерств, которые возглавили как военные, так и гражданские лица.

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