Посольство РФ в Конго опровергло сообщения о госперевороте в стране

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Сообщения некоторых СМИ о государственном перевороте в Республике Конго являются фейковыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское посольство в стране.

"Обстановка в стране спокойная", – подчеркнул собеседник агентства.

Госпереворот произошел в Нигере 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Также утром 30 августа действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом.

По словам востоковеда-политолога Елены Супониной, в африканских странах все чаще происходят государственные перевороты, это становится общей тенденцией. Она обратила внимание, что все страны, в которых произошли перевороты, располагают своими природными ресурсами, а также там отмечается высокий уровень бедности.

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