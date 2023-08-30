Политолог назвала переворот в Габоне частью общей тенденции в Африке

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В африканских странах все чаще происходят государственные перевороты, это становится общей тенденцией, считает востоковед-политолог Елена Супонина. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как отмечает эксперт, такие ситуации возникали и раньше, однако в настоящее время кризис власти наступил сразу в нескольких странах. Так, военные мятежи прошли в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Гвинее, а теперь и в Габоне. Напряженной остается ситуация в Судане.

"Когда смотришь на все эти события в общей картине, то понимаешь, что здесь есть некие общие тенденции", – отметила политолог.

Что касается обстановки в Габоне, там народ устал от долгого нахождения у власти Али Бонго Ондимба, который возглавил страну сразу после своего отца Омара Бонго, объяснила Супонина.

Она обратила внимание, что все страны, в которых произошли перевороты, располагают своими природными ресурсами, а также там отмечается высокий уровень бедности. Кроме того, в этих государствах ярко проявилось недовольство военных, резюмировала эксперт.

Утром 30 августа действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Али Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом.

Главу африканского государства решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав. Стало известно, что переворот в стране возглавил глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема.



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