Власти Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки госпереворота в стране

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Власти Буркина-Фасо заявили, что во вторник, 26 сентября, силы безопасности и спецслужбы страны пресекли попытку государственного переворота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются. Вместе с тем отмечается, что некоторые офицеры и прочие лица были арестованы по подозрению в организации госпереворота. Ведутся поиски остальных лиц, стоявших за предполагаемым мятежом.

Ранее сообщалось, что лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали союз для формирования архитектуры коллективной обороны. Соответствующий документ был подписан главами государств 16 сентября.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.