Макрон заявил, что Франция отзывает посла в Нигере и персонал посольства

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Франция отзовет своего посла в Нигере и персонал посольства в Ниамее. Об этом рассказал французский лидер Эммануэль Макрон.

"Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернется во Францию", – сказал он в интервью TF1.

Госпереворот произошел в Нигере 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники обратились к мировому сообществу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, предупреждая, что это может привести к катастрофическим последствиям.

Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти.



Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции