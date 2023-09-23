Военные Нигера обвинили Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти

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Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вместе с властями Франции воспрепятствовал участию представителей Нигера в ГА ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

"Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", – заявил он.

По словам Абдрамана, Гутерриш отказался принять официальный список делегатов от Нигера. Кроме того, он удовлетворил просьбу бывшего главы МИД Нигера отозвать постпреда Нигера при ООН.

Госпереворот произошел в Нигере 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники обратились к мировому сообществу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, говоря, что это может привести к катастрофическим последствиям.

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