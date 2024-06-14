14 июня, 07:18Происшествия
Силы ПВО сбили ночью шесть беспилотников в Воронежской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на 14 июня шесть беспилотников самолетного типа в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
При падении обломков БПЛА незначительные повреждения получил неиспользуемый резервуар местной нефтебазы. Тем не менее возгорания там не произошло. Пострадавших и прочих разрушений объектов инфраструктуры также нет, отметил Гусев.
Ранее массовую атаку беспилотников также отразили в Ростовской области. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.
Тем не менее во время атаки было нарушено электроснабжение в Морозовском районе. Несколько населенных пунктов остались без света. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.
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