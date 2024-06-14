14 июня, 05:57Происшествия
Электроснабжение нарушено в Ростовской области после атаки БПЛА
Фото: depositphotos/gyn9037
Электроснабжение нарушено в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников. Несколько населенных пунктов остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
В данный момент специалисты принимают необходимые меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме.
Ранее Голубев сообщил об успешном отражении массовой атаки вражеских дронов в регионе. Беспилотники были уничтожены над несколькими населенными пунктами области.
По предварительной информации губернатора, в результате произошедшего пострадавших нет. Более точная информация о последствиях на земле выясняется.
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