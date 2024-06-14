Пять украинских беспилотников уничтожено в Курской области

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

"Спасибо нашим защитникам!" – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Предварительно, несколько беспилотников незначительно повредили резервуары с топливом.

До этого массовая атака дронов была отражена на территории Ростовской области. Предварительно, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

