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14 июня, 04:58

Происшествия

Пять украинских беспилотников уничтожено в Курской области

Фото: 123RF/tsuneo

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

"Спасибо нашим защитникам!" – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. Предварительно, несколько беспилотников незначительно повредили резервуары с топливом.

До этого массовая атака дронов была отражена на территории Ростовской области. Предварительно, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

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