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12 июня, 16:30

Происшествия

Новости мира: лесные пожары охватили Рино на западе штата Невада

Новости мира: лесные пожары охватили Рино на западе штата Невада

Дом страхового общества "Россия" загорелся в Москве

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Лесные пожары охватили Рино на западе штата Невада. Огонь распространился на огромной территории, пламя добралось до зданий, часть из них обрушились.

Президент Аргентины Хавьер Милей решил полететь на конференцию по Украине в Швейцарии, сообщают СМИ. Решение было принято в последний момент после того, как Владимир Зеленский отправил ему специальное обращение с просьбой присутствовать.

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России. По мнению экспертов, поддерживать активность будет производство военной продукции. Сдерживающими факторами станут меры российского Центробанка и сокращение объемов льготной ипотеки.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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