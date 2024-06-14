Новости мира: более 1,5 миллиона мусульман прибыли в Мекку на ежегодный хадж

В Саудовскую Аравию съехались более 1,5 миллиона мусульман со всего мира. Они прибыли в Мекку на ежегодный хадж – это ритуальное паломничество, которое продлится до 19 июня. Хадж проходит на фоне военного конфликта в секторе Газа. Отмечается, что сирийцы впервые за десятилетие отправились в Мекку прямыми рейсами после возобновления авиасообщения с Саудовской Аравией.

Тем временем в Чили зафиксировали наводнения и оползни. Жилья лишились больше 100 тысяч человек. Известно, что наводнение усиливается из-за прихода в центр страны мощного циклона, сформированного у побережья. В ближайшее время он может превратиться в тайфун с ураганным ветром и ливнями.

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