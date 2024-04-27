Обсуждение строительства новых церквей на территории Юго-Западного округа прошло в Москве

Ход строительства новых церквей на территории Юго-Западного округа Москвы обсудили во время выездного совещания. Его провел советник мэра и патриарха Владимир Ресин с участием строителей, архитекторов и священнослужителей. Оно прошло в храме в честь святителя Стефана Пермского в Южном Бутове.

Также Ресин посетил храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

