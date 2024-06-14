Байден начал "блуждать" после выступления парашютистов на саммите G7

Новости мира: президент США потерялся на встрече лидеров G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась вынуждена вернуть начавшего "блуждать" президента США Джо Байдена к коллегам в рамках саммита "Большой семерки" (G7). Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на The New York Post.

Инцидент произошел после того, как в рамках саммита выступили парашютисты. Изначально главы государств, входящих в состав G7, вместе с руководителями Европейской комиссии и Европейского совета приветствовали их аплодисментами. Уже в этот момент американский президент начал отвлекаться, глядя в другую сторону.

По прошествии некоторого времени лидер США отошел от группы политиков, направившись к одному из парашютистов. Байден что-то сказал ему, сопроводив свои слова одобрительным жестом руки.

В связи с этим премьер-министру Италии пришлось попросить главу американского государства занять свое прежнее место. Мелони подошла к Байдену и, не отворачиваясь от своих зарубежных коллег, указала ему рукой, где надо встать и в какую сторону смотреть.

После возвращения президента США к группе политиков главы государств – членов "Большой семерки" встали, чтобы сделать общую фотографию. Байден в этот момент надел привычные для его образа солнцезащитные очки, хотя на улице уже вечерело.

Видеозапись, на которой зафиксирован данный инцидент, оказалась в распоряжении СМИ и попала в социальные сети. Комментарий по этому поводу опубликовал заместитель пресс-секретаря администрации американского президента Эндрю Бейтс. На своей странице в социальной сети X он разместил пост, в котором заявил об "искажении" ситуации.

"Байден поздравляет одного из парашютистов и одобрительно показывает ему большой палец вверх", – заявил представитель Белого дома.

Ранее Джо Байден отчитал журналиста издания Bloomberg, который задал ему вопрос о секторе Газа во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он призвал представителей СМИ "играть по правилам" и подчеркнул, что в рамках этого мероприятия он намерен говорить только "о критической ситуации на Украине".

