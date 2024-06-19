Роспотребнадзор связался с покупателями готовой еды компании "Локалкитчен"

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве связались с 911 людьми, которые покупали салаты компании "Локалкитчен". Среди них оказались 17 человек, имеющие признаки отравления различной степени тяжести. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Кроме того, по четырем адресам специалисты Роспотребнадзора отобрали остатки продукции для проведения лабораторных исследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.