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19 июня, 17:15

Происшествия

Роспотребнадзор связался с покупателями готовой еды компании "Локалкитчен"

Роспотребнадзор связался с покупателями готовой еды компании "Локалкитчен"

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве связались с 911 людьми, которые покупали салаты компании "Локалкитчен". Среди них оказались 17 человек, имеющие признаки отравления различной степени тяжести. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Кроме того, по четырем адресам специалисты Роспотребнадзора отобрали остатки продукции для проведения лабораторных исследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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