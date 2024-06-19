Новости регионов: вода в Черном море у берегов прогрелась до 25 градусов

Вода в Черном море у берегов прогрелась до 25 градусов. Она близка к рекордной, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такая температура зафиксировалась в Анапе, Новороссийске и Геленджике, что опережает климатическую норму на месяц.

Тем временем побережье Владивостока заполонили опасные для человека медузы-крестовики. Их обнаружили сразу на нескольких пляжах. Встреча с медузой грозит ожогами, ломотой по всему телу и сильным кашлем. Лечение в этом случае занимает несколько дней.

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