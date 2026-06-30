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30 июня, 17:00

Общество

Юлия Пересильд отметила общественную значимость новой молодежной площадки "Не/музей"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Актриса театра и кино Юлия Пересильд назвала актуальной первую в России молодежную антинаркотическую площадку "Не/музей".

"Моя позиция предельно ясна: единственный гарант сохранения себя и своего будущего – это отсутствие даже единоразового употребления наркотиков, даже за компанию", – сказал Пересильд.

Она отметила важность профилактических мероприятий и предоставления подросткам информации о губительных последствиях приема запрещенных веществ. Актриса добавила, что это не игрушки, а настоящая угроза. Пересильд считает, что осведомленность по этому вопросу нужна каждому.

В экспозиции, открытой в павильоне № 37 на ВДНХ при участии ГУ МВД России по Москве и правительства столицы, используется искусственный интеллект, а главная цель площадки заключается в том, чтобы показать, к каким последствиям может привести употребление запрещенных веществ.

С помощью визуальных образов, а также интерактивных элементов и сильного эмоционального воздействия посетителям показывают как медицинские, так и социальные последствия наркотической зависимости. Инсталляции показывают, как наркотики могут разрушить здоровье, внешность и жизнь человека.

Посетить "Не/музей" можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Посещение бесплатное, однако необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию.

Ранее начальник столичного управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Орлов отметил, что применение современных технологий стало одним из самых действенных методов профилактики наркомании. В свою очередь, директор Московского научно-практического центра наркологии, главный внештатный специалист психиатр-нарколог столицы Антон Масякин также указал на то, что лучше предотвратить зависимость, чем потом лечиться от нее.

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