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30 июня, 16:56

Происшествия

Женщину обвинили в удушении внука после принятия родов у дочери в Калининградской области

Фото: kld.sledcom.ru

Жительницу Гусева обвинили в убийстве новорожденного внука и двух эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Калининградской области.

По версии правоохранителей, у дочери Гусевой в апреле 2016 года начались роды. Они проходили дома на Вокзальной улице.

"Поскольку ребенок был нежеланным для матери девушки, последняя оказала дочери помощь при родах, а затем задушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома, где его наутро обнаружили прохожие", – заявили в ведомстве.

Долгое время это преступление оставалось нераскрытым. Однако позже правоохранительные органы выяснили, кто является отцом и матерью ребенка.

Следователи также выяснили, что 47-летняя местная жительница в 2025 году предоставила в две кредитные организации неправдивую информацию о своем ежемесячном доходе и месте работы, руководствуясь корыстными побуждениями. Она взяла два кредита по 6 тысяч рублей. Женщина потратила деньги, но возвращать их не собиралась.

На нее завели уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Мошенничество". Местную жительницу поместили под стражу. Свою вину в убийстве внука женщина не признает.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – добавили в СУ СК.

Ранее в Санкт-Петербурге вынесли приговор женщине, которая попыталась заказать убийство соседки по коммунальной квартире. Для совершения преступления она наняла мужчину, которому заплатила 70 тысяч рублей.

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