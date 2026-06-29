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29 июня, 17:57

Происшествия

Житель Татарстана получил 13 лет за убийство соседа из-за громкой музыки

Фото: МАХ/"Прокуратура Республики Татарстан"

Жителя Набережных Челнов приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство соседа из-за громкой музыки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Суд установил, что в ночь на 30 ноября 2025 года пьяный 43-летний мужчина громко слушал музыку дома, что вызвало недовольство соседа. Между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в поножовщину: подсудимый пырнул соседа в грудь, а затем избил его кулаками по голове, из-за чего мужчина скончался.

Суд признал фигуранта виновным в убийстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее суд в Санкт-Петербурге суд вынес приговор Галине Лысенко, которая попыталась заказать убийство соседки по коммунальной квартире. По словам потерпевшей, конфликт длился 13 лет и сопровождался угрозами и психологическим насилием.

В какой-то момент Лысенко решила приступить к реализации преступного замысла – составила план убийства и передала данные о жертве мужчине, с которым знакома не была. Сумма обещанного вознаграждения за убийство составляла 70 тысяч рублей.

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