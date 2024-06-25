Песков заявил, что не знает о сбитом над Черным морем беспилотнике США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о сбитом над Черным морем беспилотнике США. Об этом сообщает "Газета.ру".

До этого сообщалось, что над Черным морем к юго-востоку от Крыма был замечен американский беспилотник Global Hawk. Сайт Flightradar24 указывал, что его обнаружили в момент атаки ВСУ на Севастополь.

Согласно опубликованным данным, дрон с номером 11-2046 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Он преодолел Грецию и Болгарию, после чего оказался в акватории Черного моря.

Днем 23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. В ходе ударов по городу военные использовали американские ракеты ATACMS. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 153 мирных жителя пострадали.

