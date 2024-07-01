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01 июля, 21:15

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномальной жары. Предупреждение будет действовать до 3 июля. В понедельник, 1 июля, температура в городе поднялась до 30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в спальных районах столицы минимальная температура перед восходом солнца – от 21 до 22 градусов, а в центре, где много высотных домов, – от 23 до 25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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