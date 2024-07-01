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01 июля, 18:15

Общество

Башенно-гибридные облака ожидаются в Москве 5 июля

Башенно-гибридные облака ожидаются в Москве 5 июля

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По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос", в пятницу, 5 июля, в Москву придет холодный атмосферный фронт, который начнет заменять перегретую и энергетически заряженную воздушную массу на умеренную. Из-за этого в столице возможно формирование гигантских башенно-гибридных дождевых облаков.

Опасное погодное явление может привести к выпадению града, залповому ливню и шквалистому ветру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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