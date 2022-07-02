Двое рабочих погибли на стройке на севере столицы при падении с 14-го этажа

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое рабочих погибли при падении с 14-го этажа строящегося офисного центра в Бумажном проезде на севере столицы. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Уточняется, что инцидент произошел 1 июля.

"По предварительной информации, крановщик, зацепил подъемной частью крана пилон, что привело к его падению вместе с людьми с 14 этажа (65 метров)", – говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки произошедшего.

Ранее рабочий погиб при обрушении стены во время строительных работ в здании в 4-м Крутицком переулке в Таганском районе Москвы. По факту произошедшего проводится проверка.