Новости мира: лесные пожары возникли в Израиле после ракетного обстрела

Лесные пожары возникли на территории Израиля после ракетного обстрела страны накануне. Огонь уничтожил обширные территории леса и несколько домов. Израильские военные направили технику и солдат, чтобы помочь локализовать пламя.

В Словакии пассажирский поезд столкнулся с автобусом и загорелся. Погибли семь человек, еще пятеро пострадали. Состав следовал по маршруту Прага – Будапешт. В результате столкновения поезд загорелся, автобус оказался серьезно поврежден, а железная дорога между Братиславой и Будапештом была заблокирована.

Испанская служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресекла трафик, по которому переправляли 900 килограммов запрещенных веществ. Их везли в Европу по Атлантическому океану четыре человека на подводной лодке. Спецслужбы провели операцию в 200 милях от Канарских островов.

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