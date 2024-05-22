Путин разрешил добровольную ликвидацию "Америкэн Экспресс Банка"

Фото: AP Photo/Mike Stewart

Владимир Путин распорядился разрешить ООО "Америкэн Экспресс Банк" добровольную ликвидацию, сообщается в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

К соответствующему документу прикреплен другой указ Путина, по которому с 31 декабря 2022 года запрещалось совершать сделки, которые влекли бы за собой изменения прав владения российскими юридическими лицами при условии, что ими управляют из недружественных иностранных государств.

Ранее российский лидер внес "Газпром" с рядом дочерних структур, Газпромбанк, "Газпром нефть", ГЭХ и "Мосэнерго", в перечень компаний, которые имеют право не полностью раскрывать корпоративную информацию. Согласно документу, список пополнился 48 юрлицами.

