Новости часа: СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом отравлении людей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом отравлении людей. Всем предъявили обвинение по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Дождь, град, гроза и усиление ветра возможны в Москве до утра среды, 19 июня. Об этом рассказали синоптики.

300 бригад ‎Мосводостока‎ дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщил комплекс горхозяйства