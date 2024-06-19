Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

19 июня, 00:00

Происшествия

Новости часа: СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом отравлении людей

Новости часа: СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом отравлении людей

Новости регионов: в Ульяновске подсчитывают убытки сильного ливня

"Безопасный город": артист Хоралов может лишиться квартиры

"Безопасный город": лидера коптевской ОПГ приговорили к 20 годам колонии

"Безопасный город": самосвал врезался в 18 автомобилей на востоке Москвы

Роспотребнадзор выявил нарушение на предприятии с продукцией, вызвавшей ботулизм

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 июня

Зараженные ботулизмом продукты производились в промзоне рядом со свалкой

Инфекционисты назвали вспышку ботулизма в РФ самой крупной за последние 30 лет

Новости регионов: 12 магистральных проводов оборвались в Ульяновске из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом отравлении людей. Всем предъявили обвинение по статье "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Дождь, град, гроза и усиление ветра возможны в Москве до утра среды, 19 июня. Об этом рассказали синоптики.

300 бригад ‎Мосводостока‎ дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщил комплекс горхозяйства

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