11 июля, 10:48Происшествия
Площадь пожара в Химках увеличилась до 3 тысяч "квадратов"
Представители ведомства также подчеркнули, что кровля горящего здания обрушилась на 1 тысяче "квадратов".
В настоящий момент на месте возгорания работают более 97 специалистов. К тушению также привлекли 33 единицы техники.
О пожаре в Химках стало известно утром 11 июля. Возгорание началось на кровле цеха. Изначально площадь горения составляла 80 "квадратов".
Установление обстоятельств произошедшего взяла под контроль Химкинская городская прокуратура. Точные причины возгорания специалисты смогут назвать после проведения пожарно-технической экспертизы.