Битум горел на крыше жилого дома на Рублевском шоссе, сообщает МЧС России по Москве.

По данным ведомства, информация о ЧП появилась в 11:15. Возгорание произошло в доме 38, корпусе 1. С крыши жилого дома наблюдался черный дым. Выяснилось, что на площади три квадратных метра горел битум.

В МЧС подчеркнули, что огонь был устранен до прибытия пожарных. В результате инцидента пострадал один человек.

Утром 9 июля в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского произошел пожар. На девятом этаже 22-этажного здания загорелись вещи. Очаг возгорания находился в одной из комнат. Из-за произошедшего людей пришлось эвакуировать, пожар был быстро ликвидирован. В результате никто не пострадал.