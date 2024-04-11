Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Почти 580 автобусов коммерческих перевозчиков обновят в Москве до конца года, передает телеграм-канал столичного Дептранса слова заммэра Максима Ликсутова.

Заммэра подчеркнул, что город обновляет госконтракты с перевозчиками.

"Заключение новых контрактов позволит обновить парк перевозчиков и снизить средний возраст транспорта по 68 маршрутам с 7,3 до 3,3 года. Общий возраст подвижного состава перевозчиков составит 3,5 года", – заявил Ликсутов.

В рамках новых контрактов перевозчики собираются закупить 96 автобусов большого класса и 50 автобусов – малого класса 2024 года выпуска. В этом году на 68 маршрутах планируется обновить 576 автобусов, из них 146 – новые автобусы. На этих маршрутах пассажиры совершают более 58 миллионов поездок в год.

Ранее сообщалось, что более 210 миллионов поездок совершили жители и гости столицы на автобусах частных перевозчиков за прошедший год. По словам Ликсутова, такое количество поездок превысило на 6% показатели 2022 года. Также он отметил, что число аварий с участием коммерческих перевозчиков уменьшилось на 17%.

Кроме того, Ликсутов напомнил, что в 2016 году по указу Сергея Собянина частные перевозки были переориентированы на работу по госконтрактам. Таким образом, как он утверждает, удалось устранить деятельность нелегальных маршруток, а также обеспечить комфорт и безопасность в новом коммерческом транспорте.