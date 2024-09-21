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21 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: крупный пожар на складе тушили ночью под Воронежем

Новости регионов: крупный пожар на складе тушили ночью под Воронежем

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Курской области 8 раз за сутки

Новости мира: 12 человек погибли при ударе Израиля по Бейруту

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"Безопасный город": блогер Надежа Серова задолжала ФНС почти 68 миллионов рублей

"Безопасный город": бывшая работница маркетплейса решила ограбить прежнее место работы

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Выплаты пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле" начнутся 23 сентября

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Крупный пожар на складе тушили ночью под Воронежем. Там вспыхнула сухая трава и пропилен, сложенный на улице. Пламя охватило 4,5 тысячи квадратных метров, справиться с ним удалось только под утро.

Во Владивостоке Porsche Cayenne не вписался в поворот на узкой извилистой дороге, и на большой скорости влетел в жилой двор. Все произошло в три часа ночи, когда хозяева спали.

В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив фотоловушки попало медвежье семейство. Детеныши родились в этом году, пока они предпочитают держаться рядом с мамой.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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