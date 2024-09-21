Новости регионов: крупный пожар на складе тушили ночью под Воронежем

Крупный пожар на складе тушили ночью под Воронежем. Там вспыхнула сухая трава и пропилен, сложенный на улице. Пламя охватило 4,5 тысячи квадратных метров, справиться с ним удалось только под утро.

Во Владивостоке Porsche Cayenne не вписался в поворот на узкой извилистой дороге, и на большой скорости влетел в жилой двор. Все произошло в три часа ночи, когда хозяева спали.

В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив фотоловушки попало медвежье семейство. Детеныши родились в этом году, пока они предпочитают держаться рядом с мамой.

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