Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 23:15

Происшествия

Отравитель из Балашихи признался, что пытался убить родственников из-за квартиры

Отравитель из Балашихи признался, что пытался убить родственников из-за квартиры

Новости мира: волна мародерства накрыла польский город Лендек-Здруй

Новости регионов: землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Кемеровской области

Захарова заявила, что Россия доведет до конца расследование теракта на "Северных потоках"

Новости мира: Израиль нанес удары более чем по 100 ракетным установкам "Хезболлы"

Новости регионов: на Алтае прокуратура проверяет инцидент с загрязнением озера Ярового

Неизвестный с ножами атаковал прохожих в Роттердаме

Спасатели приступили к проливке склада в Апаринках после масштабного пожара

Новости регионов: автомобиль сгорел на петербургской КАД

Склад с пиломатериалами и матрасами сгорел в Подмосковье

Пресс-служба Следственного комитета Московской области сообщила, что серийный отравитель из Балашихи причастен к смерти родной бабушки. Ранее СК обвинил задержанного в убийстве друга. Всего от рук отравителя пострадали девять человек: родители, сестра, дядя, девушка и два друга.

По всем эпизодам преступлений он дал признательные показания, с ним проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он подробно рассказал о деталях совершенных преступлений. Родственникам Артем Миссюра подмешивал яд в еду и напитки, чтобы получить в наследство недвижимость, а друзьям – чтобы не отдавать долги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоНаталья МелехинаМария БукатаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика