Отравитель из Балашихи признался, что пытался убить родственников из-за квартиры

Пресс-служба Следственного комитета Московской области сообщила, что серийный отравитель из Балашихи причастен к смерти родной бабушки. Ранее СК обвинил задержанного в убийстве друга. Всего от рук отравителя пострадали девять человек: родители, сестра, дядя, девушка и два друга.

По всем эпизодам преступлений он дал признательные показания, с ним проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он подробно рассказал о деталях совершенных преступлений. Родственникам Артем Миссюра подмешивал яд в еду и напитки, чтобы получить в наследство недвижимость, а друзьям – чтобы не отдавать долги.

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