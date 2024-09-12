12 сентября, 15:14Политика
Глава МИД Польши Сикорский рассмеялся, говоря о взрывах на "Северных потоках"
Фото: телеграм-канал "Вован и Лексус"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, беседуя с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), рассмеялся, когда речь зашла о подрыве "Северных потоков". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сикорского, тот, кто стоял за подрывом "Северных потоков", проделал хорошую работу. Также министр отметил, что американцы заранее знали о готовящейся диверсии и все равно не остановили ее.
Инцидент на "Северных потоках" произошел осенью 2022 года. В феврале текущего года в интервью Такеру Карлсону Владимир Путин заявил, что диверсии на трубопроводах осуществили американские спецслужбы.
Позже некоторые СМИ заявляли, что приказ о подрыве "Северных потоков" отдал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.