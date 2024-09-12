Лавров заявил, что во взорвавших СП дайверов-любителей верят желающие выгородить Киев

Фото: AP/Swedish Coast Guard

В версию СМИ о дайверах-любителях, которые взорвали "Северные потоки", могут верить лишь те, кто хочет выгородить Киев. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Несколько дней назад в европейской, в том числе германской печати, появились сообщения о том, как этот теракт (на "Северных потоках". – Прим. ред.) был организован: пять человек сидели, выпивали, шутили и решили, почему не взорвать "Северные потоки". У них были навыки дайверов, они якобы наняли лодочку, поплыли на этой лодочке к месту, где проходили "Северные потоки", спустились, поставили взрывчатку и взорвали", – цитирует Лаврова ТАСС.

В такую версию произошедшего могут поверить те, кто боится правды, подчеркнул министр.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024-го был выдан ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, которого заподозрили в причастности к диверсии. Также под подозрением оказались еще два украинских инструктора.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о необходимости продолжать расследование диверсий на "Северный потоках". По его словам, ничего не должно оставаться в тени. Германия приложит все усилия для привлечения виновных к ответственности, подчеркнул Шольц.