Захарова: Германия обязана делиться с Россией информацией по "Северным потокам"

08 сентября, 20:53Политика
Фото: kustbevakningen.se
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании подрывов "Северных потоков", заявила РИА Новости, что это должно преподноситься не в виде утечек в СМИ, а в рамках официальных заявлений и обмена сведениями между структурами заинтересованных стран.
"Прежде всего имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией", – подчеркнула дипломат.
Немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с местными СМИ утверждал, что необходимо продолжать расследование подрывов "Северных потоков", а ответственные за совершение диверсий на газопроводах понесут наказание. Он подчеркнул, что ничего не должно быть скрыто.
При этом Германия не передавала РФ никаких достоверных данных о диверсиях, на что указал ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев. Это положение дел удручает, добавил дипломат.
Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили.
В августе 2024 года был выдан ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, которого заподозрили в причастности к диверсии. Также под подозрением оказались еще два украинских инструктора.
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