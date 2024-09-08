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08 сентября, 19:20

Политика

Шольц пообещал наказать виновных в подрыве "Северных потоков"

Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Необходимо продолжать расследование диверсий на "Северных потоках", ответственные понесут наказание, заявил в беседе с ZDF немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Для меня совершенно очевидно, что это должно быть расследовано. Я рад, что федеральная прокуратура и органы безопасности зашли так далеко, о чем сообщалось в СМИ", – добавил он.

Ничего не должно остаться в тени, подчеркнул политик. Германия приложит все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности, пообещал Шольц.

ФРГ не передавала РФ никаких достоверных данных о диверсиях на "Северных потоках", отметил ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев. Никаких объяснений нет, и такое положение дел удручает, добавил дипломат.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе этого года был выдан ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, которого заподозрили в причастности к диверсии. Также под подозрением оказались еще два украинских инструктора.

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