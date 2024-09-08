Посол Нечаев: РФ не получала достоверных данных от ФРГ по делу "Северных потоков"

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Германия не передавала РФ никаких достоверных данных о диверсиях на "Северных потоках", сообщил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

"Нет никакой достоверной информации на наши многочисленные запросы, будь то на обращения МИД, Генпрокуратуры, на обсуждение в Совбезе ООН, на обращение председателя правительства РФ к правительствам, в том числе Германии, о международном расследовании и обнародовании участников этого теракта", – передает ТАСС его слова.

Никаких объяснений нет, и такое положение дел удручает, добавил Нечаев. При этом речь идет об ударе по объектам международной энергетической инфраструктуры, напомнил посол.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако в ФРГ заявили, что планируют и дальше заниматься этим делом.

Был выдан ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, которого заподозрили в причастности к диверсии. Также под подозрением оказались еще два украинских инструктора.

Германия полагается на правительство Украины в вопросе поддержки в расследовании терактов на "Северных потоках" на фоне сообщений о причастности к ним украинских диверсантов, сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиана Хоффманн.

