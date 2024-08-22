Захарова сравнила позицию Чехии по "Северным потокам" с высказываниями террористов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Чехии Петра Павела касательно "Северных потоков" сравнимы с заявлениями представителей террористических группировок.

Чешский лидер в интервью зарубежным СМИ назвал "Северные потоки" законной целью для ВСУ. Он также заявил, что вооруженный конфликт ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, к которым, по его мнению, и относятся трубопроводы.

"Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание, что ранее с подобными высказываниями выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

Несколько дней назад Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

Позже стало известно, что подозреваемый украинец покинул Польшу в начале июля и направился на Украину. Как заявили в прокуратуре страны, Польша не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.