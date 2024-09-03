ФРГ полагается на Украину в поддержке расследования теракта на "Северных потоках"

Фото: AP/Swedish Coast Guard

Германия полагается на правительство Украины в вопросе поддержки в расследовании терактов на Северных потоках на фоне сообщений о причастности к ним украинских диверсантов, сообщила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиана Хоффманн.

Она отметила, что этот ответ относится не к правительству Германии, а к генеральной прокуратуре страны, которая ведет расследование.

Ранее бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг сказал, что между Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, вероятно, была договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов получила логистическую поддержку Варшавы.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планирует и дальше заниматься этим делом, сообщали в Германии.

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ц., который подозревается в причастности к подрывам трубопроводов. Также в причастности к диверсии подозреваются еще два украинских инструктора по дайвингу.

Позже выяснилось, что разыскиваемый мужчина бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

Как указали в польской прокуратуре, страна не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.

В свою очередь, немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт отметил, что Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков" вне зависимости от того, знал он о диверсии или нет. Подрыв газопроводов он назвал крупнейшим государственным терактом в истории ФРГ.