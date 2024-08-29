Spiegel: подозреваемый в подрыве "Севпотоков" бежал из Польши на машине посольства Украины

Фото: kustbevakningen.se

Разыскиваемый Германией по делу о подрыве газопроводов "Северные потоки" гражданин по предполагаемому имени Владимир бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

"Автомобиль, который перевез его через границу, очевидно, не был его собственным", – отмечается в сообщении.

По словам собеседников издания, на автомобиле были дипломатические номера. Машина использовалась украинским посольством, уточнили они.

Ранее Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ц., подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также в причастности к диверсии подозреваются еще два украинских инструктора по дайвингу. По предварительным данным, все трое могли быть частью экипажа парусной яхты "Андромеда", которая находится в центре внимания немецкого расследования.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк сообщила, что Владимир Ц. покинул Польшу. Она объяснила, что страна не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планировала и дальше заниматься этим делом.

В феврале 2024 года прокуратура Швеции завершила расследование подрывов, сославшись на то, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. Позднее полиция Дании тоже прекратила расследование по диверсиям.

Позже Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы в США, ФРГ, Францию и Кипр по терактам, совершенным против интересов РФ и ее граждан, в том числе подрывам газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Однако затем стало известно, что Германия не планирует раскрывать предварительные результаты, полученные в рамках расследования инцидента с подрывами "Северных потоков".

