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Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков" вне зависимости от того, знал он о подготовке теракта или нет. Об этом заявил немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт в подкасте канала ZDF.

"Если Зеленский знал об этом (подготовке диверсии – Прим. ред.), то у нас большие проблемы, поскольку атака на "Северный поток" – это крупнейший государственный теракт в истории ФРГ", – рассказал журналист.

По его словам, если допустить, что Зеленский знал о теракте, то самое меньшее, что нужно было сделать, считает Прехт, это вызвать посла Украины и потребовать выдать преступников.

Если же допустить, что украинский лидер не знал о подготовке диверсии, то это наглядно демонстрирует его некомпетентность, добавил публицист.

"Украина – это президентская демократия, в которой президент обладает очень большой властью и имеет больший контроль, чем федеральный канцлер в ФРГ. И он не знал о совершении акта терроризма против Германии? <…> Тогда он должен уйти в отставку", – указал Прехт.

"Северные потоки" подорвали в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако Германия планировала и дальше заниматься этим делом.

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который работал в школе подводного плавания.

Позже стало известно, что подозреваемый покинул Польшу в начале июля и отправился на Украину. По данным прокуратуры страны, Польша не задерживала мужчину, так как немецкие власти внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.

Кроме того, Россия официально предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков" и добивается проведения переговоров о выполнении немцами своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом, сообщил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.