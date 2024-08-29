РИА Новости: Польша не стала выдавать подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Фото: ТАСС/Zuma

Польша отказалась выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расследования нескольких немецких СМИ.

По информации журналистов, после выдачи ордера на арест подозреваемого в подрыве по имени Владимир польская прокуратура заверила ФРГ, что готова немедленно задержать мужчину. Однако в действительности никаких дальнейших действий не последовало.

Более того, как говорится в расследовании СМИ, польские чиновники не понимали причину ареста подозреваемого, поскольку считали его героем. Помимо этого, Варшава с Киевом рассматривали российские газопроводы как угрозу безопасности.

Генпрокуратура ФРГ ранее выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ц., подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Также в причастности к диверсии подозреваются еще два украинских инструктора по дайвингу.

Позже выяснилось, что разыскиваемый мужчина бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

Как заявили в прокуратуре Польши, страна не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планирует и дальше заниматься этим делом, сообщали в Германии.