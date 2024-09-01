Дуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на "Северных потоках"

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Президент Польши Анджей Дуда назвал абсурдом информацию о договоренностях между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским о терактах на "Северных потоках". Об этом он заявил в эфире телеканала Republika.

Ранее бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг сказал, что между Зеленским и Дудой, вероятно, была договоренность, благодаря которой операция украинских спецслужб по подрыву газопроводов получила логистическую поддержку Варшавы.

"Я воспринял эти заявления, в первую очередь – бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. Это с одной стороны – со стороны политической", – прокомментировал польский лидер.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили. Спустя время несколько стран отказались от расследований ЧП. Однако ФРГ планирует и дальше заниматься этим делом, сообщали в Германии.

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ц., который подозревается в причастности к подрывам трубопроводов. Также в причастности к диверсии подозреваются еще два украинских инструктора по дайвингу.

Позже выяснилось, что разыскиваемый мужчина бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

Как указали в польской прокуратуре, страна не задерживала украинца, поскольку власти ФРГ внесли его фамилию в базу данных европейских ордеров об аресте, однако он не состоял в базе разыскиваемых лиц, которую использует Пограничная стража Польши.

В свою очередь, немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт отметил, что Зеленский должен ответить за подрыв "Северных потоков" вне зависимости от того, знал он о диверсии или нет. Подрыв газопроводов он назвал крупнейшим государственным терактом в истории ФРГ.