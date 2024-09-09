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09 сентября, 13:17

Происшествия

Песков призвал к тщательному расследованию диверсии на "Северных потоках"

Фото: kremlin.ru

Диверсия на "Северных потоках" должна быть тщательно расследована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, согласившись с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о необходимости привлечь к наказанию виновных в рамках расследования дела.

Представитель Кремля подчеркнул, что нельзя позволить некоторым причастным к диверсии странам замять расследование дела.

Ранее Шольц в интервью с местными СМИ утверждал, что необходимо продолжать расследование подрывов "Северных потоков", а ответственные за совершение диверсий на газопроводах должны понести наказание. Он призвал к тому, чтобы ничего не скрывалось от следствия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, призвала Германию поделиться с Россией информацией по "Северным потокам", указав на то, что Шольц должен делать заявления не в СМИ, а в рамках официальных заявлений и обмена сведениями между структурами заинтересованных стран.

Подрыв "Северных потоков" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки, в связи с чем поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024 года был выдан ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, которого заподозрили в причастности к диверсии. Также под подозрением оказались еще два украинских инструктора.

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