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20 сентября, 16:15

Происшествия

Москвичка обнаружила гостиницу для собак, где животных содержат в антисанитарных условиях

Москвичка обнаружила гостиницу для собак, где животных содержат в антисанитарных условиях

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Москвичка обнаружила в Лосиноостровском районе гостиницу для собак, где животных содержат в антисанитарных условиях. Девушка приехала за питомцами и не нашла персонал на месте, однако увидела грязь и трупы животных в холодильнике и на полу.

Ее обращение и видео с места распространились в столичных телеграм-каналах и попали в руки волонтеров. После этого общественники посетили заведение и обзвонили кураторов, чьи собаки там могли находиться, чтобы они забрали своих питомцев.

Кроме того, сама очевидица уже связалась с полицией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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