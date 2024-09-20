Москвичка обнаружила гостиницу для собак, где животных содержат в антисанитарных условиях

Москвичка обнаружила в Лосиноостровском районе гостиницу для собак, где животных содержат в антисанитарных условиях. Девушка приехала за питомцами и не нашла персонал на месте, однако увидела грязь и трупы животных в холодильнике и на полу.

Ее обращение и видео с места распространились в столичных телеграм-каналах и попали в руки волонтеров. После этого общественники посетили заведение и обзвонили кураторов, чьи собаки там могли находиться, чтобы они забрали своих питомцев.

Кроме того, сама очевидица уже связалась с полицией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.