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Новости

19 сентября, 12:15

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за обильных осадков

Новости регионов: режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за обильных осадков

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В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за обильных осадков. В августе там выпало несколько месячных норм осадков. Непогода нанесла ущерб на сумму свыше 280 миллионов рублей – дожди уничтожили более 17 тысяч гектаров посева. Власти сообщают, что режим ЧС позволит привлечь дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать последствия.

Между тем массовая драка со стрельбой произошла в городе Тутаев в Ярославской области. Как пишут местные издания, сотрудники ОМОН и СОБР задержали от 15 до 20 человек. Сообщается, что драку в центральном парке устроили жители Рыбинска – они приехали в город на нескольких машинах, чтобы "решить с местными ряд вопросов".

Тем временем в Подольске сотрудники МВД задержали двоих мужчин – их подозревают в серии краж из табачных магазинов. Сообщается, что преступники вскрыли дверь магазина на улице Дружбы и похитили оттуда вейп-системы и жидкости для их заправки. Сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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