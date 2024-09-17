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17 сентября, 12:45

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Детеныш альпака родился в центре воспроизводства Московского зоопарка

Детеныш альпака родился в центре воспроизводства Московского зоопарка

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Детеныш альпака родился в центре воспроизводства Московского зоопарка у самки Ватки и самца Пуфика. Для пары это уже второе потомство.

Малыш оказался мальчиком и похожим на маму – со светлым окрасом и рыжим пятнышком. Подобно всем детенышам копытных, он начал ходить спустя несколько часов после своего рождения. Однако детеныш не сразу понял, кто его мама, и какое-то время не отходил от отца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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