"Безопасный город": дело возбудили по факту смертельного ДТП на Мичуринском проспекте

По факту ДТП на западе столицы возбуждено уголовное дело. Минувшей ночью на Мичуринском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли несколько человек.

По данным ГИБДД, таксист остановился на запрещающий сигнал светофора, после чего в него на полной скорости влетела другая машина. От сильного удара транспорт извозчика деформировало так, что пассажиры оказались зажатыми внутри.

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