Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": дело возбудили по факту смертельного ДТП на Мичуринском проспекте

"Безопасный город": дело возбудили по факту смертельного ДТП на Мичуринском проспекте

Новости мира: жертвами израильского удара по Бейруту стали 12 человек

Выплаты пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле" начнутся 23 сентября

Новости мира: в польском городе Лендек-Здруй активизировались мародеры после наводнения

Новости регионов: иномарка сбила курьера и въехала в окно магазина в Петербурге

Москвичка обнаружила погибших собак в зоогостинице в Лосиноостровском районе Москвы

Шесть машин столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в Москве

Крупное ДТП произошло на эстакаде в районе проспекта Генерала Дорохова в Москве

Открытое горение в Подольске ликвидировано

Вертолет сбросил больше 200 тонн воды при тушении пожара в Подольске

По факту ДТП на западе столицы возбуждено уголовное дело. Минувшей ночью на Мичуринском проспекте столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли несколько человек.

По данным ГИБДД, таксист остановился на запрещающий сигнал светофора, после чего в него на полной скорости влетела другая машина. От сильного удара транспорт извозчика деформировало так, что пассажиры оказались зажатыми внутри.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествияДТПвидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика