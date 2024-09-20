Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в административном здании на Варшавском шоссе локализован. Об этом заявило главное управление МЧС России по Москве.

По данным ведомства, остановить распространение огня удалось в 15:29. В настоящее время ликвидация пожара продолжается. В реконструируемом здании горит кровля на общей площади около 400 квадратных метров.

О пожаре на Варшавском шоссе, доме 19, строении 3, стало известно 20 сентября. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули здание. Между тем сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечены порядка 70 специалистов и 20 единиц техники.

