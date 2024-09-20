Новости регионов: 14 лет колонии получил водитель, сбивший 9 пешеходов в Благовещенске

Водителя из Благовещенска, который сбил 9 пешеходов, приговорили к 14 годам колонии. Об этом сообщили в ГАИ. Потерпевшим виновник должен выплатить 15 миллионов рублей морального вреда. Авария произошла вечером 14 июня. Водитель был пьян и ехал по дороге со скоростью более 120 километров в час. Он выехал на тротуар на полной скорости и сбил группу людей, в результате погибли 5 человек, 4 сильно пострадали.

Сервисы такси не смогут повышать цены во время чрезвычайных ситуаций и плохой погоды. Такие поправки могут внести в закон "О такси" уже в осеннюю сессию. Авторы инициативы считают, что так можно избежать "злоупотреблений на фоне высокого спроса".

В Новокузнецке на Байдаевском мосту произошла авария с участием 8 автомобилей. Предварительно, причиной стал "КамАЗ" – водитель не выдержал дистанцию и выехал на встречную полосу. Там он врезался в "Ладу Гранту", а та наехала на "Газель". Также столкнулись 5 машин, которые ехали перед "КамАЗом". Сообщается, что никто не пострадал, повреждены только машины.

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