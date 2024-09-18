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18 сентября, 19:15

Происшествия

Новости регионов: пожар охватил пять зданий в Уссурийске

Новости регионов: пожар охватил пять зданий в Уссурийске

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Крупный пожар произошел на складе со стройматериалами в Уссурийске. Как сообщили в МЧС, никто не пострадал. Огонь охватил пять складских зданий общей площадью три тысячи квадратных метров. В тушении участвовали 100 человек и 26 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. По предварительным данным, возгорание началось в кузове грузовика, который перевозил монтажную пену.

Тем временем две авиабомбы времен Великой Отечественной войны обезвредили на юге России. В МЧС рассказали, что один снаряд нашли в селе Мысхако в Краснодарском крае. Второй обнаружили рабочие на севере Волгограда. Обе бомбы вывезли на полигоны и уничтожили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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